На «Российской студенческой весне» названы самые творческие регионы страны

«Я рад приветствовать все 85 регионов нашей огромной страны. Рад, что с нами в этом году представители героических Донецкой и Луганской народных республик. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за прекрасное проведение ХХХ юбилейной Студенческой весны. Справедливо, что в свой юбилей Студвесна вернулась на историческую Родину — в Самару. Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион, потому что главное богатство нашей страны — это талант людей, это уникальные традиции и культура более 196 национальностей и этнических групп, которые живут на пространстве нашей огромной страны. Благодаря вам эти традиции и культура не просто живут — они развиваются. Вы талантливы, каждый из вас сделает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звезд мировой культуры, которыми будем гордиться», - заявил в своем обращении первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.