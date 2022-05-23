Названа стоимость летнего отдыха на Чёрном море

Летний отдых в трёхзвёздочном отеле на двоих на Чёрном море за неделю обойдётся россиянам от 30 000 рублей. В эту сумму входит трёхразовое питание. Несмотря на высокий спрос на отдых в Крыму и Краснодарском крае, у туроператоров есть предложения на любой кошелёк, рассказали в Ростуризме. Ранее сообщалось, что россияне часто засматриваются на «советские» курорты.

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«Несмотря на высокий спрос, и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов в наличии есть предложения на любой вкус и кошелёк на любые летние даты. Так, например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле "три звезды" на Чёрном море с трёхразовым питанием за 30 000 — 40 000 рублей на двоих», — рассказали в ведомстве.

В Ростуризме также рассказали о предложениях в других субъектах РФ. Например, туры в Сочи на неделю с перелётом стартуют от 29 000 рублей на двоих. Однако в цену не входит питание. В санаториях Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 000 — 49 000 рублей за двоих за неделю, включая перелёт и питание.

Отмечается, что сейчас на летний период идут продажи туров по различным направлениям на базе чартерной перевозки. Ростуризм компенсирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолёта. Благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные под ключ туры по цене в 1,5–2 раза ниже рыночной, пояснили в пресс-службе ведомства.