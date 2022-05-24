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16 минут назад

В России выявили 3 785 случаев ковида за сутки. Это минимум с 16 апреля 2020 года

ТАССиещё 7

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 785, до 18 301 393. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России зафиксировали минимум заболеваний ковид-19 с апреля 2020 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 апреля 2020 года, в относительном он составил 0,02%.

Госпитализировали 2 466 заболевших - примерно втрое больше, чем днем ранее, когда в больницы доставили 775 заразившихся. Количество госпитализаций увеличилось в 77 регионах, сократилось в четырех, еще в четырех ситуация не изменилась.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 6 352, до 17 700 372. Днем ранее там сообщали о 5 117 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,7% от общего числа заразившихся.

В стране зарегистрировали 90 смертей из-за коронавируса. Общее число летальных исходов составило 378 516. Днем ранее было зарегистрировано 76 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%.

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