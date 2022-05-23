Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более 1 кг

Самородок янтаря весом более 1 кг добыли в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (КЯК) в Калининградской области. Камень стал четвертым с начала сезона 2022 года и назван "Чудотворец", сообщила пресс-служба комбината.

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"Вес четвертого самородка, добытого на Янтарном комбинате в этом году, составил 1 089 граммов. Янтарный тяжеловес добыт в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех") 22 мая, в День Николая Чудотворца - важного для православных христиан праздника", - говорится в сообщении.

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Ежегодно комбинат добывает несколько сот тонн янтаря. Но образцы весом более килограмма являются большой редкостью, их количество в среднем не превышает 15-20 штук в год. В 2021 году был найден 21 самородок, что стало абсолютным рекордом в истории добычи янтаря в России.

С начала текущего промыслового сезона на комбинате добыты четыре самородка. Первый был обнаружен 7 апреля и получил название "Благовещение" в честь праздника, который православные христиане отмечают 7 апреля. Вторым стал "Первомайский", добытый в Приморском карьере в День Весны и Труда.

"Суворов" назван так, поскольку нашли его 18 мая, в день памяти великого русского полководца. Четвертый назвали "Чудотворец", уточнили в пресс-службе ТАСС.

Уникальные самородки

Уникальными самородками признают экземпляры янтаря весом от 1 кг. Они подлежат обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Не получившие статуса драгоценных камней самородки могут быть проданы в рамках специализированных аукционов, либо выставлены на туристических объектах Калининградского янтарного комбината - "Янтарной палате" в поселке Янтарный, Калининградской области и в "Янтарной галерее" в Москве.

В выставочном зале КЯК "Янтарная палата" представлены 23 самородка весом свыше килограмма. Самый крупный камень в коллекции - "Губернаторский", вес которого составляет 3 060 граммов, найден в 2017 году. Самый большой янтарь в России весом 4 280 граммов хранится в экспозиции Калининградского областного музея янтаря.

В июне 2022 года в рамках V Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum-2022 в Светлогорске пройдет аукцион янтарных самородков. На торги будут выставлены 20 камней стоимостью от 400 тыс. до 1 млн рублей.

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