Минздрав оценил ситуацию с препаратами для прививок

Большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе от полиомиелита, дифтерии и столбняка, в 2022 году уже закуплена. Так ситуацию с медикаментами оценили в Минздраве России, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что сейчас запасов пентавалентной вакцины и вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в регионах страны хватает на 4,5 месяца. Если возникнет необходимость, они могут быть перераспределены в нуждающиеся регионы, добавили в Минздраве.

18 мая стало известно, что компания «Нанолек», которая производит вакцину Центра имени Чумакова «КовиВак», остановила ее производство. Об этом заявил первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк. Он объяснил остановку производства вакцины отсутствием потребности в ней у Минздрава.