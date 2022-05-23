Лингвист раскритиковала новое правило написания слова «бог»

«Если мы говорим о религиозном контексте и религиозных текстах, то так оно всегда и было. Но что делать с этим правилом, если оно распространяется на все контексты, где упоминается слово «бог»? Когда мы говорим об олимпийских богах, об ацтекских? У нас что, Аполлон тоже с большой буквы? Сомневаюсь. Весь смысл прописной буквы в том, что мы подчёркиваем единобожие и как бы используем артикль определённый. И его функцию тут выполняет прописная буква. Когда мы пишем «Бог» с большой буквы, то это Бог Иисус. Это православный или католический контекст, в котором Бог един. Но если мы пишем об Аполлоне, о Зевсе? Это же совершенно другой контекст. Причём не с точки зрения каких-то верований (мы не говорим сейчас о том, что текст пишет верующий человек), а с точки зрения логики. Как бог может быть конкретным, с большой буквы, если их несколько? Зачем нам писать «олимпийский Бог» с большой буквы, если у него уже есть атрибут – он олимпийский? Тут будет ошибка на уровне логики. Если ты пишешь «олимпийский Бог», значит, он конкретный, тогда в чём смысл большой буквы? Напиши уже тогда имя!»