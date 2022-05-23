В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
46 минут назад

Лингвист раскритиковала новое правило написания слова «бог»

Говорит Москваиещё 17

Министр образования Сергей Кравцов сообщил, что согласно обновлённой норме орфографии оно всегда будет писаться с большой буквы.

Лингвист раскритиковала новое правило написания слова «бог»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лингвист-морфолог Есения Павлоцки в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что это нарушает логику русского языка.

«Если мы говорим о религиозном контексте и религиозных текстах, то так оно всегда и было. Но что делать с этим правилом, если оно распространяется на все контексты, где упоминается слово «бог»? Когда мы говорим об олимпийских богах, об ацтекских? У нас что, Аполлон тоже с большой буквы? Сомневаюсь. Весь смысл прописной буквы в том, что мы подчёркиваем единобожие и как бы используем артикль определённый. И его функцию тут выполняет прописная буква. Когда мы пишем «Бог» с большой буквы, то это Бог Иисус. Это православный или католический контекст, в котором Бог един. Но если мы пишем об Аполлоне, о Зевсе? Это же совершенно другой контекст. Причём не с точки зрения каких-то верований (мы не говорим сейчас о том, что текст пишет верующий человек), а с точки зрения логики. Как бог может быть конкретным, с большой буквы, если их несколько? Зачем нам писать «олимпийский Бог» с большой буквы, если у него уже есть атрибут – он олимпийский? Тут будет ошибка на уровне логики. Если ты пишешь «олимпийский Бог», значит, он конкретный, тогда в чём смысл большой буквы? Напиши уже тогда имя!»

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил радиостанции «Говорит Москва», что стандарт написания слова «бог» советского периода был направлен на продвижение атеизма. По мнению представителя РПЦ, новая мера позволит восстановить историческую традицию.

Общество,Есения Павлоцки,Вахтанг Кипшидзе,Сергей Кравцов,Иисус Христос,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители