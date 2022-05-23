В России предложили закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы. Такая норма содержится в новых правилах русской орфографии, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Во время выступления на открытии XXX Международных образовательных чтений он напомнил, что правила орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере.