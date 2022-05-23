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5 минут назад

В России предложили закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы

Говорит Москва

В России предложили закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы. Такая норма содержится в новых правилах русской орфографии, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В России предложили закрепить написание слова «бог»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время выступления на открытии XXX Международных образовательных чтений он напомнил, что правила орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере.

Кравцов отметил, что инициативу рассмотрели и одобрили на правительственной комиссии по русскому языку. По словам министра, также с заглавной буквы предложено писать имена всех апостолов, пророков и святых.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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