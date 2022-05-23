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35 минут назад

В Дагестане производят бурки с солнечными панелями. Видео

Александр Кузьмин

В Дагестане запустили производство бурок с солнечными панелями. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, опубликовавшее интервью с одним из участников проекта.

«Пришла идея интегрировать [солнечные панели] в нашу традиционную дагестанскую бурку, потому что мы часто слышали от чабанов, которые проводят в горах недели и месяцы, как им не хватает источника питания, как они нуждаются в зарядке как минимум телефонов, чтобы быть на связи», – рассказал координатор проектного офиса Идрисгаджи Магомедов.

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