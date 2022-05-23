«Пришла идея интегрировать [солнечные панели] в нашу традиционную дагестанскую бурку, потому что мы часто слышали от чабанов, которые проводят в горах недели и месяцы, как им не хватает источника питания, как они нуждаются в зарядке как минимум телефонов, чтобы быть на связи», – рассказал координатор проектного офиса Идрисгаджи Магомедов.