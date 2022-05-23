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14 минут назад

Умерла звезда фильмов «Тишина» и «Щит и меч» Наталья Величко

Газета.Ru

Актриса театра и кино Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Она родилась в мае 1941 года в городе Фрунзе. Окончила Московское дирижерско-хоровое училище, актерский факультет ВГИКа, а чуть позже – режиссерское отделение. С 1965 года — актриса Театра-студии киноактера.

1/14 Актриса Наталья Величко в сцене из фильма «Серая болезнь», 1966 годРИА «Новости»
Фото: РИА Новости
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2/14 Наталья Величко и Георгий Мартынюк в сцене из фильма «Тишина», 1963 год
Фото: РИА Новости
3/14 Актриса Наталья Величко, 1966 год
Фото: Валентин Мастюков, Александр Коньков/ТАСС
4/14 Актрисы Наталья Величко, Дорис Кунсман и Валентина Теличкина в дни работы VII Международного кинофестиваля, 1973 год
Фото: Александр Коньков/ТАСС
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5/14 Наталья Величко, 1965 год
Фото: Евгений Умнов/РИА «Новости»
6/14 Наталья Величко и Александр Граве в сцене из фильма «Друзья и годы», 1966 год
Фото: РИА «Новости»
7/14 Кадр из фильма «Щит и меч» (1968)
Фото: Мосфильм
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8/14 Наталья Величко в фильме «Тишина», 1964 год
Фото: Тимофеев/РИА «Новости»
9/14 Французская актриса Людмила Черина и советская актриса Наталья Величко во время Недели французского кино в Москве, 1965 год
Фото: Борис Кауфман/РИА «Новости»
10/14 Алексей Локтев и Наталья Величко в фильме «По Руси», 1968 год
Фото: А. Аракелян/РИА «Новости»
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11/14 Наталья Величко на съемках художественного кинофильма «Третья молодость», 1966 год
Фото: РИА «Новости»
12/14 Актриса Наталья Величко, 1966 год
Фото: Валентин Мастюков, Александр Коньков/ТАСС
13/14 Кадр из фильма «Потому что люблю» (1974)
Фото: «Беларусьфильм»
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14/14 Наталья Величко (1941 — 2022)
Фото: Мосфильм

В кино Наталья Величко дебютировала в фильме «Тишина» режиссера Владимира Басова по роману Юрия Бондарева, где сыграла юную Асю, сестру главного героя. Также актриса запомнилась зрителям по ролям в картинах «Алмазная тропа», «Щит и меч», «Третья молодость», «Принцесса на бобах», «Охота на изюбря» и других. В начале нулевых Величко завершила актерскую карьеру.

В 1985 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Была замужем за философом и историком Николаем Лисовым.

Общество,Фото,Наталья Величко,Владимир Басов,Юрий Бондарев,
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