Актриса театра и кино Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Она родилась в мае 1941 года в городе Фрунзе. Окончила Московское дирижерско-хоровое училище, актерский факультет ВГИКа, а чуть позже – режиссерское отделение. С 1965 года — актриса Театра-студии киноактера.

В кино Наталья Величко дебютировала в фильме «Тишина» режиссера Владимира Басова по роману Юрия Бондарева, где сыграла юную Асю, сестру главного героя. Также актриса запомнилась зрителям по ролям в картинах «Алмазная тропа», «Щит и меч», «Третья молодость», «Принцесса на бобах», «Охота на изюбря» и других. В начале нулевых Величко завершила актерскую карьеру.

В 1985 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.