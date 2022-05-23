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1 час назад

В таможне обвинили Европу в «расизме» по отношению к россиянам

Ura.Ru

Российских перевозчиков не пускают в страны Европы из-за их национальности. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

В таможне обвинили Европу в «расизме» по отношению к россиянам
Фото: ReutersReuters

«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — заявил Руслан Давыдов в интервью РБК.

Кроме того, добавил он, в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозят грузы из РФ. Также они подвергаются стопроцентному досмотру, заключил замглавы ФТС.

Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. Так, в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем. В Прибалтике стали отказывать россиянам в приеме на работу. В Чехии владельцам магазинов с российскими товарами пришлось менять вывески на украинские.

Общество,Руслан Давыдов,Владимир Путин,МИД России,
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