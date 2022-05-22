Туристы в Сочи открыли пляжный сезон

Туристы в Сочи, где в воскресенье улучшилась погода после сильных ветров, открывают пляжный сезон, передает корреспондент ТАСС.
В Сочи, где еще 21 мая из-за холодного ветра жители и гости предпочитали отдыхать в кафе или ресторанах, а также принимать участие в развлекательных программах, 22 мая открывают пляжный сезон. Пляжи заполнены отдыхающими, люди загорают, гуляют семьями с детьми, как передает корреспондент ТАСС, многие уже купаются в Черном море. Пляжи в Сочи еще к началу мая заблаговременно оснастили зонтами и лежаками, в море установлены буи.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 22 мая до 17 градусов выше нуля температура воды в Черном море прогрелась в Сочи и Геленджике, на остальных курортах черноморского побережья Краснодарского края температура воды прохладнее - 16 градусов, также до 16 градусов выше нуля прогрелось Азовское море.