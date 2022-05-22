Туристы в Сочи открыли пляжный сезон

В Сочи, где еще 21 мая из-за холодного ветра жители и гости предпочитали отдыхать в кафе или ресторанах, а также принимать участие в развлекательных программах, 22 мая открывают пляжный сезон. Пляжи заполнены отдыхающими, люди загорают, гуляют семьями с детьми, как передает корреспондент ТАСС, многие уже купаются в Черном море. Пляжи в Сочи еще к началу мая заблаговременно оснастили зонтами и лежаками, в море установлены буи.