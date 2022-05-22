В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
19 минут назад

Туристы в Сочи открыли пляжный сезон

ТАСС

Туристы в Сочи, где в воскресенье улучшилась погода после сильных ветров, открывают пляжный сезон, передает корреспондент ТАСС.

Туристы в Сочи открыли пляжный сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Сочи, где еще 21 мая из-за холодного ветра жители и гости предпочитали отдыхать в кафе или ресторанах, а также принимать участие в развлекательных программах, 22 мая открывают пляжный сезон. Пляжи заполнены отдыхающими, люди загорают, гуляют семьями с детьми, как передает корреспондент ТАСС, многие уже купаются в Черном море. Пляжи в Сочи еще к началу мая заблаговременно оснастили зонтами и лежаками, в море установлены буи.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 22 мая до 17 градусов выше нуля температура воды в Черном море прогрелась в Сочи и Геленджике, на остальных курортах черноморского побережья Краснодарского края температура воды прохладнее - 16 градусов, также до 16 градусов выше нуля прогрелось Азовское море.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители