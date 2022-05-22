В России призвали вернуться к вакцинации против оспы

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал задуматься о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы. Мнение иммунолога приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Именно оспы обезьян - не стоит опасаться. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», - сказал Жемчугов.

По его словам, пока «ничего особенного пока нет, панику поднимать не стоит», но специалистам стоит решить вопрос о вакцинации. Возможно, с доработкой вакцины.

Жемчугов также не исключил вероятность биотерроризма при помощи данной инфекции. Он отметил, что оспа обезьян сохраняется в природе благодаря мелким грызунам. Натуральная оспа исчезла, поскольку не имела природных очагов.

Сейчас, по данным Минздрава, в России нет случаев заражения оспой обезьян.