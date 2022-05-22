Россияне расхотели вступать в брак с сотрудниками силовых ведомств

Россияне меньше всего желают брака с сотрудниками и сотрудницами силовых ведомств. К такому выводу пришли социологи сервиса Superjob, передает РБК.

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Они провели опрос, показавший, что на сотруднице силового ведомства никогда не женился бы каждый седьмой (14%). Замуж за силовика не вышла бы каждая десятая (10%).

Также мужчины не хотят связывать судьбу с чиновницами (8%), актрисами, моделями, танцовщицами и певицами (7%), медработницами и педагогами (6%), продавщицами(4%).

Женщины, в свою очередь, не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).

Для российских мужчин наиболее предпочтителен брак с врачами, медсестрами, менеджерами, экономистами и юристами.

Россиянки больше нравятся потенциальные мужья с хорошо оплачиваемой специальностью. Это инженер, менеджер по продажам, программист, директор.