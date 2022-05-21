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41 минуту назад

Михалков раскритиковал Киркорова за поездку на «Евровидение»

Майк Габриелян

Режиссер Никита Михалков раскритиковал певца Филиппа Киркорова за поездку на «Евровидение» и неуважение к христианским символам. Михалков высказался в авторской программе «Бесогон».

Михалков раскритиковал Киркорова за поездку на «Евровидение»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господин Киркоров Филипп Бедросович. Празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на «Евровидение», куда, кстати говоря, нашу страну не пускают», — возмутился режиссер.

Михалков также напомнил артисту, что победившая на «Евровидении» украинская группа Kalush Orchestra выступила с политическим заявлением, что запрещено правилами конкурса.

Киркоров извинился перед россиянами

Ранее Михалков заявил, что музыкант Макаревич «оскорбил миллионы и миллионы людей».

Общество,Филипп Киркоров,Никита Михалков,
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