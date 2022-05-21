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10 минут назад

Михалков: нынешний конфликт был предсказан Достоевским

Илья Родин

Российский режиссер Никита Михалков заявил в эфире авторской телепередачи «Бесогон ТВ», что нынешний конфликт был много лет назад предсказан российским писателем Федором Михайловичем Достоевским.

Михалков: нынешний конфликт был предсказан Достоевским
Фото: ТАССТАСС

«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут же они по освобождении свою новую жизнь с того, что выпросят у Германии или Англии ручательства и покровительства их свободе в защиту от России», - процитировал Никита Михалков Достоевского.

По мнению режиссера, эти строки как нельзя точнее описывают текущую международную ситуацию.

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«Обратите внимание, очень большое количество наших, так сказать, братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать, и вспомните, как их встречали в этих странах», – уточнил Михалков.

Ранее он призвал звезд шоубизнеса, выступающих против российской политики и специальной операции на Украине, покинуть Россию. Михалков предложил им отправиться туда, «где, как [им] кажется, есть правда и справедливость».

Общество,Федор Достоевский,Никита Михалков,
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