Михалков: нынешний конфликт был предсказан Достоевским

Российский режиссер Никита Михалков заявил в эфире авторской телепередачи «Бесогон ТВ», что нынешний конфликт был много лет назад предсказан российским писателем Федором Михайловичем Достоевским.
«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут же они по освобождении свою новую жизнь с того, что выпросят у Германии или Англии ручательства и покровительства их свободе в защиту от России», - процитировал Никита Михалков Достоевского.
По мнению режиссера, эти строки как нельзя точнее описывают текущую международную ситуацию.
«Обратите внимание, очень большое количество наших, так сказать, братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать, и вспомните, как их встречали в этих странах», – уточнил Михалков.
Ранее он призвал звезд шоубизнеса, выступающих против российской политики и специальной операции на Украине, покинуть Россию. Михалков предложил им отправиться туда, «где, как [им] кажется, есть правда и справедливость».