Милонов резко высказался в адрес Урганта из-за отъезда

Депутат Госдумы Виталий Милонов в социальных сетях резко высказался в адрес телеведущего и актера Ивана Урганта. Он отметил, что человеческие качества шоумена оставляют желать лучшего. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

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Отмечается, что в начале марта 2022 года ведущий шоу «Вечерний Ургант» покинул Россию. Свой отъезд он объяснил тем, что «Первый канал» приостановил трансляцию развлекательных передач. Таким образом, у него образовался своего рода «неожиданный отпуск». Многие россияне восприняли его поступок как предательство.

В частности, депутат Госдумы Милонов рассказал о том, как он относится к поступку шоумена.

«Иван Ургант — очень талантливый человек. Мне жаль, что он как ведущий талантлив, а как человек оказался ссыковат», - уточнил политик.

По его мнению, федеральные каналы не примут Урганта на работу, даже если он в ближайшее время вернется в Россию.