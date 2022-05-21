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20 минут назад

Названы самые качественные российские продукты

РИА "ФедералПресс"

Наиболее качественными на российском рынке среди товаров, замещающих импортные аналоги, являются продукты питания, сообщил глава Роскачества Максим Протасов. Больше всего брака выявлено в текстильной промышленности.

Названы самые качественные российские продукты
Фото: ТАССТАСС

«Некоторая молочная продукция достаточно высокого качества. Минимальное количество замечаний мы встречаем среди таких товаров, как ряженка, сметана 20% жирности, квас, нектары и соки», – заявил Протасов.

Глава Роскачества добавил, что у экспортируемых товаров, например у нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла, кондитерских изделий: горького и молочного шоколада, качество высокое. На достаточно высоком уровне работают и производители сыров (например, «Тильзитера»).

Получили по результатам исследований положительную оценку и некоторые категории рыбной продукции. В частности, это касается мороженого филе трески и минтая.

Однако остаются вопросы к качеству и безопасности обезжиренного творога, икры лососевых пород рыб, пишет ТАСС. Больше всего брака и фальсификации в легкой промышленности. Есть проблемы и с домашним текстилем, и с бельем, и с одеждой. В частности, наблюдаются проблемы с гигроскопичностью и воздухонепроницаемостью изделий.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Росконтроле в преддверии начала сезона шашлыков и посиделок на природе назвали лучшие марки сосисок.

Общество,Максим Протасов,
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