Названы самые качественные российские продукты

Наиболее качественными на российском рынке среди товаров, замещающих импортные аналоги, являются продукты питания, сообщил глава Роскачества Максим Протасов. Больше всего брака выявлено в текстильной промышленности.

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«Некоторая молочная продукция достаточно высокого качества. Минимальное количество замечаний мы встречаем среди таких товаров, как ряженка, сметана 20% жирности, квас, нектары и соки», – заявил Протасов.

Глава Роскачества добавил, что у экспортируемых товаров, например у нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла, кондитерских изделий: горького и молочного шоколада, качество высокое. На достаточно высоком уровне работают и производители сыров (например, «Тильзитера»).

Получили по результатам исследований положительную оценку и некоторые категории рыбной продукции. В частности, это касается мороженого филе трески и минтая.

Однако остаются вопросы к качеству и безопасности обезжиренного творога, икры лососевых пород рыб, пишет ТАСС. Больше всего брака и фальсификации в легкой промышленности. Есть проблемы и с домашним текстилем, и с бельем, и с одеждой. В частности, наблюдаются проблемы с гигроскопичностью и воздухонепроницаемостью изделий.