Михалков напомнил россиянам о сбывшемся пророчестве Достоевского

«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут же они по освобождении свою новую жизнь с того, что выпросят у Германии или Англии ручательства и покровительства их свободе в защиту от России», – писал Достоевский 140 лет назад.