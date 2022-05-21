В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
31 минуту назад

Михалков напомнил россиянам о сбывшемся пророчестве Достоевского

РИА "ФедералПресс"

Режиссер Никита Михалков в эфире последнего выпуска передачи «Бесогон» на YouTube напомнил, что нынешний конфликт уже был предсказан и осмыслен классиком русской литературы Федором Достоевским.

Михалков напомнил россиянам о сбывшемся пророчестве Достоевского
Фото: ТАССТАСС

«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут же они по освобождении свою новую жизнь с того, что выпросят у Германии или Англии ручательства и покровительства их свободе в защиту от России», – писал Достоевский 140 лет назад.

Названы книжные герои, которые больше всего раздражают россиян

Никита Михалков вспомнил эти строки, поскольку, по его мнению, они описывают нынешнюю ситуацию. Он уже обращался к этой цитате из Достоевского в 2014 году. Михалков добавил, что братья-славяне, которых спасали «то от турок, то от немцев, то от шведов», неоднократно платили России неблагодарностью.

«Обратите внимание, очень большое количество наших, так сказать, братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать, и вспомните, как их встречали в этих странах», – заявил Михалков.

Общество,Федор Достоевский,Никита Михалков,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители