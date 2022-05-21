Михалков напомнил россиянам о сбывшемся пророчестве Достоевского

Режиссер Никита Михалков в эфире последнего выпуска передачи «Бесогон» на YouTube напомнил, что нынешний конфликт уже был предсказан и осмыслен классиком русской литературы Федором Достоевским.
«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут же они по освобождении свою новую жизнь с того, что выпросят у Германии или Англии ручательства и покровительства их свободе в защиту от России», – писал Достоевский 140 лет назад.
Никита Михалков вспомнил эти строки, поскольку, по его мнению, они описывают нынешнюю ситуацию. Он уже обращался к этой цитате из Достоевского в 2014 году. Михалков добавил, что братья-славяне, которых спасали «то от турок, то от немцев, то от шведов», неоднократно платили России неблагодарностью.
«Обратите внимание, очень большое количество наших, так сказать, братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать, и вспомните, как их встречали в этих странах», – заявил Михалков.