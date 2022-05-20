165 велопрокатов открылось в Подмосковье

В текущем сезоне в Подмосковье открылись 165 велопрокатов в 29 муниципалитетах. Больше всего велопрокатов открылось в Одинцовском округе (7), Королеве (5), Красногорске (4), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фото: © РИАМО, Сергей Дружинин © РИАМО, Сергей Дружинин

«С каждым годом велопрокаты обретают все большую популярность среди жителей Подмосковья. Это связано с повсеместной популяризацией здорового образа, а также с тем, что велосипед – это простой, доступный, надежный и экологически чистый способ передвижения», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.В среднем стоимость проката велосипеда в регионе составляет 150-200 рублей в час.

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В Королеве ИП Чернышев предоставляет скидки на прокат велосипедов более 3 часов. Цена проката – 120 рублей в час. Прокат велосипеда у ИП Каретной Е. Н. в Королеве – 1 тыс. рублей в сутки, или чуть более 40 рублей в час.

В некоторых муниципалитетах есть скидки на велопрокат для отдельных категорий жителей.

В Шатуре действует скидка в 50% для многодетных семей и льготников, в Кашире есть скидка в 50% для детей-сирот, инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, в Люберцах скидка составляет 50% для всех льготников. В Жуковском и Павловском Посаде по акции «Активное долголетие» можно бесплатно пользоваться велопрокатом.

Велошеринг

Популярным в Подмосковье также является велошеринг, в рамках которого можно взять велосипед в одной точке города, а оставить в другой. В Сергиево-Посадском округе у велошеринга «Лайки Байк» свыше 100 точек парковки, которые распределены по городу – от центра до спальных районов. Взять велосипед может любой житель и гость города старше 14 лет с банковской картой. Сервисом удобно пользоваться, если применять мобильное приложение, которое можно установить на телефон.

Стоимость проката составляет 2 рубля в минуту. Популярен «КОМБОТАРИФ» для частых и коротких поездок в течение дня, благодаря которым есть доступ ко всем велосипедам города. Первые полчаса каждой поездки входят в тариф, а с 30-й минуты и далее – 2 рубля в минуту. Тайм-аут между бесплатными поездками – 10 минут.

Расширяется перечень предоставляемых в аренду транспортных средств во многих точках напрокат. Помимо велосипедов, можно взять напрокат скейтборды, самокаты, гироскутеры по цене 200-300 рублей в час.