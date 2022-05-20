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1 час назад

Приостановку выпуска вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» объяснили

Елена Прошина

Выпуск вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» приостановили из-за отсутствия заявок из российских регионов, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов. Его слова приводит «Интерфакс».

Приостановку выпуска вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V". В результате было остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или нет», — сказал Горелов.

Он также отметил, что после появления вакцин у экспертов не появилось единого мнения о ревакцинации. По словам Горелова, чтобы специалисты сошлись во мнении на этот счет в России должны вестись популяционные исследования. При этом, по его словам, максимальная защищенность от COVID-19 возникает при сочетании разных вакцин.

Общество,Александр Горелов,
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