Приостановку выпуска вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» объяснили

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V". В результате было остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или нет», — сказал Горелов.

Он также отметил, что после появления вакцин у экспертов не появилось единого мнения о ревакцинации. По словам Горелова, чтобы специалисты сошлись во мнении на этот счет в России должны вестись популяционные исследования. При этом, по его словам, максимальная защищенность от COVID-19 возникает при сочетании разных вакцин.