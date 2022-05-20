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12 минут назад

Вениамин Смехов объяснил, зачем покинул Россию

Газета.Ru

Актер Вениамин Смехов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что уехал из России в Израиль, чтобы принять участие в Форуме русской культуры в Европе "СловоНово".

Вениамин Смехов объяснил, зачем покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перми было организовано когда-то "СловоНово". Сейчас проходит в Тель-Авиве. Очень красивое мероприятие. Здесь присутствует много-много наших людей", - отметил Смехов.

Артист признался, что у него и в Израиле проходят "Вечера поэзии".

По словам Смехова, он не меняется в своих взглядах. Актер заявил, что самым важным для него сейчас является премьера спектакля "Берегите ваши лица" в "Гоголь-Центре". Смехов планирует вернуться в Россию 19 июня.

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