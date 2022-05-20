«Серьезное беспокойство»: Медведев высказался о ситуации с оспой обезьян

Выявление случаев оспы обезьян в Европе вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян был и остается крайне низким. Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, которое передается человеку от животных). Его симптомы схожи с теми, что наблюдались в прошлом у заразившихся натуральной оспой, однако, по данным ведомства, менее серьезны.

«Это единичные случаи (оспы обезьян, выявленные в Европе — прим. ред.), но они тоже внушают серьезное беспокойство», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По его словам, факты доказывают военно-биологическую направленность работы лабораторий США. Организованная Штатами сеть биолабораторий, которые действуют в некоторых странах постсоветского пространства, представляет значительную угрозу, подчеркнул Медведев. В этих лабораториях «под ширмой сугубо научных исследований продолжается не вполне ясная военно-биологическая деятельность», сказал он.

Замглавы Совбеза уточнил, что эта деятельность «связана с возможностью занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний».

«И хотя американцы всячески отнекиваются от обвинений такого рода военно-биологической активности, к сожалению, свидетельства есть именно этому, факты доказывают обратное», — сказал Медведев, отметив, что необходимо быть «максимально внимательны к тому, что там происходит».

По его мнению, эти и другие нынешние угрозы «требуют активно продолжать работу по созданию национальной стратегии, которая позволяет оперативно реагировать на появление и распространение новых инфекций».

Также Медведев отметил, что об окончании пандемии COVID-19 говорить пока рано. Хоть и за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, наблюдается тревожная ситуация с заболеваемостью в Китае, КНДР и других странах.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе из-за угрозы завоза в страну оспы обезьян. Как сообщили в пресс-службе ведомства, меры ужесточены из-за роста случаев регистрации инфекции в ряде европейских стран.

"Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях (в формате "у постели больного").

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что сейчас в России нет случаев оспы обезьян.

Оспа обезьян - зоонозное (то есть передается человеку от животных) заболевание. В некоторых случаях вирус способен приводить к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%.

Симптомы схожи с проявлениями натуральной оспы, однако менее серьезны. Инкубационный период длится от 7 до 19 дней, среди первых симптомов - повышение температуры, головные и мышечные боли, также возможны головокружение, тошнота и рвота. На 3-4 день болезни возможно появление сыпи на лице, которая позже переходит на другие участки тела.

Тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций разработали и специалисты НЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Испытания показали, что она позволяет успешно обнаруживать опасные для человека вирусы оспы в биоматериале, полученном от людей и животных. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Роспотребнадзоре.

«Оценка эффективности выявления патогенных для человека ортопоксвирусов (осповакцины, оспы коров и оспы обезьян) показала, что чувствительность их обнаружения в неочищенных культуральных препаратах составляет не менее 10000 БОЕ/мл (бляшкообразующих единиц/мл). При этом тест не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — сообщили в ведомстве.

Тест-система позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов.

Полная укомплектованность, простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного».

Распространение оспы обезьян среди человеческой популяции после заражения этим заболеванием двух жителей Великобритании маловероятно. Есть сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По оценке специалиста, заболевание относится к числу тех, которые крайне редко передаются от животного к человеку. Он отметил, что причин для паники нет.

«Как есть ВИЧ и СПИД у обезьян, так есть и оспа обезьян. Ничего особенного нет, к нам это не имеет никакого отношения. Есть масса заболеваний у животных, которых нет у людей. Именно поэтому бояться не надо. Есть видовые барьеры у многих заболеваний, так называемые хозяева, — у животных оно есть, а у людей нет. Так и у людей есть заболевания, которых нет у животных. Эти заражения — единичные случаи», — объяснил иммунолог.

Никакой вероятности распространения дальше нет. Они заразились, поскольку была огромная доза [вируса]. Но никакой опасности это не представляет



Владислав Жемчугов

специалист по особо опасным инфекциям

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных этой инфекцией обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

Вакцина против натуральной оспы эффективна и против оcпы обезьян, сообщили РИА Новости в ГНЦ «Вектор». В центре добaвили, что так как риск завоза инфекции в Россию низкий, в наcтоящее время её используют только для медиков, которые могут подвергатьcя высокому риску заражения.

Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян, — говорится в сообщении.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, редко передающаяся от человека к человеку. Большинcтвом людей переносится в лёгкой форме, но в отдельных случаях возможно развитие тяжёлой формы заболевания. Cлучаи заражения оспой обезьян выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Иcпании и ряде других стран.

Ранее сообщалось, что США заказали порядка 13 млн доз вакцины от оспы обезьян у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic. Общая сумма контракта составляет около $119 млн. Первые дозы вакцины будут изготовлены в 2023-м, а основной объем поступит в 2024 и 2025 годах.

Опасаться распространения оспы обезьян в России пока не стоит, считает вирусолог Виктор Ларичев. Такое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 7 мая.

«Это как с птичьим гриппом: очень малый процент, кто заражается. Плюс ко всему у нас очень большая прослойка людей, которые вакцинированы от оспы. Вряд ли стоит переживать по этому поводу», — раскрыл Ларичев вероятность распространения оспы.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что вирус оспы обезьян, случаи заражения которым были выявлены в США и некоторых европейских странах, — «опасное» заболевание, лекарств от которого нет. По его словам, до сегодняшнего дня случаев заболевания в Европе известно не было, и по какой причине вирус начал там распространяться — неизвестно.

«Вирус известен давно. Вообще в мире известно довольно много вирусов оспы, вирус оспы человека был ликвидирован, но вирусы оспы многих животных продолжают циркулировать. И до сегодняшнего дня наблюдались только единичные случаи либо небольшие вспышки заболевания оспой обезьян. Распространения в странах Европы до сегодняшнего дня известно не было, поэтому то, что происходит сейчас, достаточно необычно, но объяснения пока что нет. Может быть, вирус попал в ту среду, где более вероятна передача вируса, например, контактным путем. Может быть, его передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. А может быть, он мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку. Пока мы не знаем, какая из этих гипотез верна, мы не можем прогнозировать развитие ситуации», — рассказал он.

Лукашев добавил, что около 1% случаев заболеваний могут заканчиваться летальным исходом, однако вирус распространяется медленно, поэтому контролировать его будет намного легче, чем коронавирус.

«Вирус достаточно опасный, порядка 1% случаев могут заканчиваться летальным исходом, лекарств от вируса нет. Но, судя по всему, заболевание распространяется достаточно медленно, поэтому контролировать его при необходимости можно будет намного легче, чем коронавирус», — подчеркнул он.

19 мая стало известно, что первый случай заражения человека оспой обезьян подтвержден в Швеции. На фоне этого Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы не допустить завоза заболевания в страну. В ведомстве также отметили, что на данный момент случаев заражения оспой обезьян на территории РФ нет, а риск завоза инфекции оценивается как низкий.

Ранее случаи заражения оспой обезьян были зафиксированы в США, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Португалии, Австралии и Канаде.

Случаи заражения уже выявлены в Испании, Португалии, Швеции, Италии, Великобритании, США и Канаде. К счастью, научное сообщество на сегодняшний день накопило немало знаний об этом заболевании, поэтому прогнозы о распространении обезьяньей оспы можно делать даже сейчас

Многие страны Европы и Северной Америки заявляют о том, что у них выявляются заболевшие оспой обезьян. Из Испании пришло сообщение, что страна собирается закупить несколько тысяч доз вакцины. Но одновременно с этим специалисты говорят, что специфического препарата от обезьяньей оспы не существует. Что это значит? Надо ли начинать беспокоиться и грозит ли миру новый глобальный локдаун?

Сообщения о выявленных случаях приходят сразу из Испании, Португалии, Швеции, Италии, Великобритании, США и Канады. Первый случай Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 6 мая, а сейчас их счет идет на десятки. Обезьянья оспа известна давно. Это заболевание всегда считалось эндемичным, то есть свойственным для определенной географической области. А в Европе и Северной Америке оно до сих пор встречалось редко.

Это вирусное заболевание, которое обычно проявляется в виде лихорадки, головной боли, боли в спине, ломоты в мышцах, опухших лимфатических узлов и высыпаний, во многом похожих на ветрянку. В некоторых случаях эти высыпания превращаются в настоящие язвы. Вероятно, сейчас мир столкнулся с мутацией вируса, но поводов для серьезного беспокойства нет, считает вирусолог, доктор Анатолий Альтштейн:

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«Давно известно, что оспа обезьян человеку передается. От человека к человеку она тоже передается, но только очень ограниченное число раз: когда вирус идет от одного человека к другому, он теряет способность размножаться. Это значит, что человек заражается от обезьяны, после чего от него могут заразиться. На этом все заканчивается обычно. Когда человек заболевает, заразившись от обезьяны, болезнь может протекать очень тяжело и в каком-то небольшом проценте [случаев] может заканчиваться смертью. Когда идут эти пассажи от человека к человеку, тяжесть болезни снижается. Этот вирус не способен распространяться эпидемически. В данном случае, по-видимому, это такой штамм, который имеет более высокую способность распространяться».

Специфического лечения от оспы обезьян не существует, обычно болезнь проходит сама собой. Также нет и специфической вакцины. Хотя в связи с тем, что вирус родственен вирусу черной оспы, прививка от нее работает и против обезьяньей. Но после того, как в конце 1970-х годов черную оспу объявили побежденной, прививать от нее перестали. Поэтому более молодые поколения теоретически находятся в группе риска. Впрочем, не все. Так, в 2001 году президент США Джордж Буш — младший приказал возобновить вакцинацию американских военнослужащих. Не исключено, что чем-то подобным можно объяснить и сообщения о закупке вакцины Испанией. Мера предосторожности объяснимая. Тем более что в 200-миллионной Нигерии сейчас, судя по всему, складывается ситуация, близкая к эпидемии, указывает вирусолог Павел Волчков:

«По всей видимости, вирус улучшил свою способность передаваться от человека к человеку. Это плохо, но я бы не драматизировал ситуацию, однако к ней нужно отнестись серьезно. Прежде всего, конечно, [надо] все-таки взять под контроль ситуацию в африканских странах, в частности Нигерии. В силу того, что мы живем в глобальном мире, достаточно большой пассажиропоток образовался после того, как карантинные ограничения никто не соблюдает на мероприятиях, кроме Китая. Это, скорее всего, будет история с единичными случаями».

Впрочем, ученым еще предстоит выяснить, о каком варианте заболевания идет речь. Пока что были известны два основных штамма: штамм Конго, который более опасный — смертность от него достигает 10%, и западноафриканский штамм, смертность от которого составляет около 1%. Как сообщила 18 мая ВОЗ, все подтвержденные случаи заболевания в Великобритании были вызваны западноафриканским штаммом. В 2003 году вспышка обезьяньей оспы была зафиксирована в США. Тогда было зарегистрировано около 70 случаев, но ни одного смертельного.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает группу ведущих экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Предполагается, что основными темами для разговора будут способы распространения вируса, необычно высокая распространенность среди геев и бисексуальных мужчин, а также ситуация с вакцинацией», — передает газета.