Матвиенко рассказала об интересе россиян к жизни в сельской местности

Проживанием в сельской местности интересуется большинство граждан России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с работниками социальной сферы села.
"По некоторым оценкам, большая часть россиян интересуется проживанием в сельской местности. Немало из них готово переехать за город на постоянное место жительства", - сказала Матвиенко.
По ее мнению, это правильная тенденция, это говорит о том, что страна активно меняется, а новые точки роста появляются не только вокруг крупных городов и промышленных предприятий.
"Разумеется, полученные результаты - далеко не предел, и сенаторы вместе с профильными органами исполнительной власти готовы оперативно решать возникающие проблемы, убирать излишние барьеры: наша задача сделать так, чтобы уже в ближайшем будущем качество жизни в селах ничем не уступало городским стандартам", - убеждена спикер СФ.
Она напомнила, что государство вкладывается в социальное благоустройство сельских территорий. Уже расширен доступ аграриев к субсидиям, усилено льготное кредитование, реализуется госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", к сельским поселениям подводятся интернет и инженерные коммуникации, развивается сеть дорог, строится жилье.