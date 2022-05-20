Матвиенко рассказала об интересе россиян к жизни в сельской местности

"По некоторым оценкам, большая часть россиян интересуется проживанием в сельской местности. Немало из них готово переехать за город на постоянное место жительства", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, это правильная тенденция, это говорит о том, что страна активно меняется, а новые точки роста появляются не только вокруг крупных городов и промышленных предприятий.