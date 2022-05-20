Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют

Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи в Таиланде, прославленный в фильме «Пляж» с актером Леонардо Ди Каприо, снова закроют для посещений. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как сообщили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды королевства, доступ на пляж ограничат из-за необходимости в его естественной реабилитации. Знаменитая достопримечательность будет закрыта на два месяца: с августа по сентябрь 2022 года.

Кроме того, власти намерены повысить плату за посещение пляжа — сейчас это стоит 400 батов (около 700 рублей). С момента открытия Майя Бэй посетили почти 100 тысяч человек, что принесло тайскому туризму более 20 миллионов батов дохода (примерно 34 миллиона рублей). Власти позиционируют локацию как достопримечательность мирового уровня.