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33 минуты назад

Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют

Lenta.ru

Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи в Таиланде, прославленный в фильме «Пляж» с актером Леонардо Ди Каприо, снова закроют для посещений. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды королевства, доступ на пляж ограничат из-за необходимости в его естественной реабилитации. Знаменитая достопримечательность будет закрыта на два месяца: с августа по сентябрь 2022 года.

Кроме того, власти намерены повысить плату за посещение пляжа — сейчас это стоит 400 батов (около 700 рублей). С момента открытия Майя Бэй посетили почти 100 тысяч человек, что принесло тайскому туризму более 20 миллионов батов дохода (примерно 34 миллиона рублей). Власти позиционируют локацию как достопримечательность мирового уровня.

Ранее, 1 января, пляж Майя Бэй открыли для посещений впервые за три года. Путешественников начали пускать туда со строгими ограничениями. Популярную достопримечательность, расположенную на необитаемом острове, закрыли в 2018 году из-за большого наплыва туристов. Ежедневно ее посещали около пяти тысяч человек, что стало разрушать природную экосистему акватории и кораллы в заливе.

Общество,Леонардо ДиКаприо,Ассоциация туроператоров России,
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