Россияне уверены, что Пугачева стала домохозяйкой в Израиле

Если обратить внимание на публикации Максима Галкина в его социальных сетях в последние годы, то можно заметить, что он гастролирует, а Алла Пугачева ждет его с детьми дома. Артистка, как уверяют ее знакомые, отлично готовит. Но она старается делегировать домашние дела прислуге - Алла Борисовна, например, не моет полы и окна. Сейчас Пугачева находится в Израиле, а вот большинство ее персонала осталось в замке в Грязи. Интернет-пользователи полагают, что Алла Борисовна в Израиле стала настоящей домохозяйкой.

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Дети артистки учатся дистанционно. Они находятся дома и, как считают россияне, это наверняка доставляет диве немало неудобств. Звезда уверяла, что хотела бы вернуться в Россию к сентябрю, чтобы дети отправились в свою подмосковную школу. Это элитное учебное заведение, где есть все необходимые кружки. Ученики выполняют домашние задания в стенах школы, так что дети могут прийти домой и провести время с родителями.

Сейчас Пугачевой наверняка сложнее. Звезде приходится контролировать выполнение домашней работы, готовить для детей (их ранее кормили в школе) и следить за их поведением, наводить чистоту после шумных игр. Наверняка артистка наняла помощников в Израиле, но, как считают фанаты Пугачевой, ей все равно сложно.