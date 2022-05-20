Спрогнозированы сроки начала новой волны COVID-19 в РФ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, коронавирус все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью.

Специалист сообщила, что осень является периодом, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.