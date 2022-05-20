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16 минут назад

Эпидемиолог спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19

Lenta.ru

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Спрогнозированы сроки начала новой волны COVID-19 в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, коронавирус все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью.

Специалист сообщила, что осень является периодом, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.

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В начале мая Роспотребнадзор сообщил, что в 40 регионах России выявили превышение показателей заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что интенсивность эпидемического процесса в России постепенно снижается, но в некоторых регионах обстановка с коронавирусом все еще неблагополучная.

Общество,Роспотребнадзор,
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