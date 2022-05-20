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1 час назад

Председатель правительства Дагестана поймал и поцеловал ягненка. Видео

Александр Кузьмин

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поймал и поцеловал ягненка во время перегона овец на летние пастбища. Видео опубликовал telegram-канал «NEWS.ru ».

На кадрах видно, как прибывший в Цумадинский район премьер-министр переговорил с чабаном, а затем поймал одного ягненка и поцеловал. Глава республики Сергей Меликов также прокомментировал этот случай.

«Прекрасная весенняя зарисовка от председателя правительства. Так держать, Абдулмуслим Мухудинович!» — написал он в своем telegram-канале.

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