Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поймал и поцеловал ягненка во время перегона овец на летние пастбища. Видео опубликовал telegram-канал «NEWS.ru ».

На кадрах видно, как прибывший в Цумадинский район премьер-министр переговорил с чабаном, а затем поймал одного ягненка и поцеловал. Глава республики Сергей Меликов также прокомментировал этот случай.