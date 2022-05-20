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56 минут назад

В России за четыре месяца от преступлений погибли 7,5 тыс. человек

ТАСС

Жертвами преступлений за четыре месяца текущего года стали 7,5 тыс. человек, что почти на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом следует из материалов статистики о состоянии преступности за январь-апрель 2022 года, с которыми ознакомился ТАСС.

В России за четыре месяца от преступлений погибли 7,5 тыс. человек
Фото: ТАССТАСС

"В результате преступных посягательств погибло 7,5 тыс. человек, что на 5,9% меньше, чем в 2021 году. Здоровью 11 тыс. человек причинен тяжкий вред, что на 3,9% меньше аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

В данных ведомства отмечается, что четыре преступления из пяти (81,8%) регистрируются в городах и поселках городского типа - всего 534,2 тыс., шестая часть (17,7%) - в сельской местности, где зарегистрировано 115,3 тыс. преступлений, что на 5,7% меньше, чем за январь-апрель 2021 года.

Всего в России за четыре месяца зарегистрировано 653,2 тыс. преступлений, что почти на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 18 российских регионах, снижение - в 67.

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