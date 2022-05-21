Психолог назвала причину повышенной депрессивности жителей Москвы

Кардинальное отличие темпа жизни в Москве от других российских регионов назвала причиной повышенной депрессивности жителей столицы в разговоре с «Мослентой» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. У жителей мегаполиса меньше шансов замедлиться и отдохнуть, поэтому жизнь здесь может вызывать проблемы с психологическим здоровьем.

«Москвичей "накрывает" состояние, что они не успели сделать то, что могли. Что не успели воспользоваться всеми возможностями. Именно поэтому Москва, несмотря на перспективы, которые она дает каждому, считается городом выгорания и неудовлетворенности», — сказала Хадарцева.

Она добавила, что жители столицы больше устают не только психологически и умственно, но и физически. Для того, чтобы не допустить психического расстройства, психолог советует в первую очередь ценить и уважать себя, и только потом пытаться бороться за предоставленные столицей шансы и возможности.