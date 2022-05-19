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9 минут назад

"Большая Перемена", "Юнармия" и РДШ учредят детское движение на равных условиях

ТАСС

Российское движение школьников (РДШ), АНО "Большая Перемена", детско-юношеское движение "Юнармия" и ряд других детских движений и сообществ станут учредителями нового общественного движения детей и молодежи на равных условиях. Как пояснил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"), участники этих проектов не будут автоматически становиться членами будущего детского движения.

Стало известно, кто станет учредителем нового движения детей и молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Автоматического членства нет. Соучредителями выступят три организации: Российское движение школьников, АНО "Большая Перемена", детско-юношеское движение "Юнармия" и ряд детских организаций, движений. Они на равных условиях будут соучредителями и участвовать в развитии будущего движения. То есть, здесь никто никого не подменяет, не обрезает финансирование", - сказал Метелев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у каждого из перечисленных детских сообществ имеется свой успешный проект. Поэтому "задача будущего движения" - лучшие их проекты интегрировать и "сделать так, чтобы в этих проектах участвовали все дети".

Ранее в четверг группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена". Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

Общество,Артем Метелев,Единая Россия,Госдума,
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