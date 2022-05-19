Стало известно, кто станет учредителем нового движения детей и молодежи

Российское движение школьников (РДШ), АНО "Большая Перемена", детско-юношеское движение "Юнармия" и ряд других детских движений и сообществ станут учредителями нового общественного движения детей и молодежи на равных условиях. Как пояснил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"), участники этих проектов не будут автоматически становиться членами будущего детского движения.

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"Автоматического членства нет. Соучредителями выступят три организации: Российское движение школьников, АНО "Большая Перемена", детско-юношеское движение "Юнармия" и ряд детских организаций, движений. Они на равных условиях будут соучредителями и участвовать в развитии будущего движения. То есть, здесь никто никого не подменяет, не обрезает финансирование", - сказал Метелев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у каждого из перечисленных детских сообществ имеется свой успешный проект. Поэтому "задача будущего движения" - лучшие их проекты интегрировать и "сделать так, чтобы в этих проектах участвовали все дети".