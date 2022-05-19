Умер добившийся реабилитации царской семьи адвокат

Адвокат Герман Лукьянов, которому удалось добиться в Верховном суде России реабилитации Николая Второго и царской семьи, умер в Москве на 61-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга, юриста Вячеслава Макарова.