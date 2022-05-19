Умер добившийся реабилитации царской семьи адвокат

Адвокат Герман Лукьянов, которому удалось добиться в Верховном суде России реабилитации Николая Второго и царской семьи, умер в Москве на 61-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга, юриста Вячеслава Макарова.
«Сегодня утром умер адвокат российского императорского дома Герман Лукьянов, который добился в Верховном суде реабилитации Николая Второго и царской семьи», — рассказал он.
Герман Лукьянов родился 30 октября 1961 года в Саратове. Окончил Саратовский Юридический Институт им. Д.И. Курского. Член Московской коллегии адвокатов «Адвокатская Лига», занимался юридической практикой с 1990 года.
В 1995 году начал защищать права Российского императорского дома на территории России и реабилитацией членов императорской семьи.