Заставившая встать школьника на колени учительница объяснила свой поступок

Учительница биологии школы № 233 Санкт-Петербурга Елена Стома рассказала, почему заставляла ученика встать на колени и извиниться. Как сообщает телеканал «360», женщина не считает себя виновной в произошедшем.
По словам педагога, ученик публично унижал ее, а реакция на поведение была правильной.
«Я не считаю себя виновной в чем-либо. И подписываюсь под каждым своим словом. Меня унижали публично», — заявила женщина.
Стома считает, что конфликт возник на почве выставления годовых оценок. По ее словам, она справедливо понизила отметку школьнику.
«На самом деле это был не отличник. Это парень, который наглый, который циник. Он сам говорил, что наглость — второе счастье. И что он с этим живет и будет жить», — заявила учительница.
Напомним, что после появления в Сети скандального видео Стома подала заявление на увольнение по собственному желанию. Женщина призналась, что решение далось ей непросто. При этом сам момент с требованием встать на колени она не считает унижением.
«Это такой воспитательный момент. Если ему родители не сказали, что женщин нельзя унижать… Человека нельзя, а женщину нельзя тем более. И учителя тем более нельзя унижать в квадрате», — добавила она.