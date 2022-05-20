«Макдак», «Кафе у Говора» и «Русская булка»: россияне придумывают новое название для McDonald's

«Мы с радостью послушаем ваши предложения! Напишите в комментариях свои версии! А самые креативные и интересные мы передадим российскому собственнику (Александру Говору - Прим.ред.). Как знать, может быть, именно вы станете автором названия нескольких сотен ресторанов быстрого питания в России - дерзайте!», - говорится в публикации.