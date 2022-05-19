В Воронеже сняли мультфильм к 350-летию со дня рождения Петра I

Студия Wizart Animation по заказу воронежских властей сняла анимационную ленту к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I, ее премьерный показ состоится 28 мая в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Воронежской области.

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"В кинотеатре "Спартак" состоится презентация мультипликационного фильма "Приключения на Адмиралтейской площади" студии Wizart Animation. Это 3D-короткометражка о приключениях воронежского кота Васьки и его друга щенка Бульки. В мультфильме, снятом при поддержке губернатора Воронежской области, ворона отправит героев в эпоху, когда на реке Воронеж император Петр I только начинал строить первый регулярный военно-морской флот России", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, премьерный показ состоится 28 мая, когда в Воронеже будет дан старт празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, всего до конца года запланировано более 300 мероприятий. Старт будет дан на главной площади города, где пройдет вручение стипендии имени императора Петра I, учрежденной губернатором региона Александром Гусевым, концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, выступление оркестра волынщиков Москвы, выставка клубов судомоделистов, Музея забытой музыки, фестиваль кузнечного искусства. Вечером на Адмиралтейской площади покажут премьеру оперы "Виват, Россия!", действие в которой разворачивается в 1696 году, когда в Воронеже начали строить первый регулярный военно-морской флот России.

По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж 13 раз, провел в общей сложности почти 500 дней, благодаря ему 27 апреля 1700 года здесь был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копию которого сегодня можно увидеть на Воронежском водохранилище у причала Адмиралтейской набережной. Военные корабли строили на воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона.