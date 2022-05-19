Учительница потребовала от школьника извинений на коленях

В одной из школ Санкт-Петербурга учительница потребовала от школьника извиниться перед ней стоя на коленях. Как сообщает NEWS.ru, видеозапись инцидента оказалась в Telegram-каналах, после чего преподаватель с 40-летним стажем написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Предыстория конфликта достоверно неизвестна, однако виновником конфликта, скорее всего, является сам школьник. Согласно реплике учительницы, ученик обвинил ее в «рисовании» оценок и необъективности На видео женщина читает нотации классу и ребенку, который был вызван к доске, а после требует от школьника встать на колено.

«Ты — на колено. На колено передо мной! На колено!» — заявиляет учительница на записи.

При этом сама она заявила, что написала в отношении ученика докладную записку и намерена подать документы в суд. Также педагог пообещала «засудить» ученика и сделать так, чтобы тот вспоминал её «до конца своих дней». В школе комментировать инцидент отказались.