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1 час назад

Реставрацию картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» завершили в Третьяковской галерее

Агентство «Москва»

В Государственной Третьяковской галерее завершилась масштабная реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая была повреждена в мае 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

В Третьяковке завершили реставрацию поврежденной вандалом картины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Государственной Третьяковской галерее завершена длившаяся четыре года уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация выдающегося живописного произведения - картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885 год). При восстановлении повреждений авторской живописи и полотна после вандального нападения на произведение 25 мая 2018 года были использованы новейшие материалы и технологии, специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененный в реставрационной области», - рассказали в пресс-службе.

В галерее отметили, что реставраторам было необходимо исправить причиненный вандалом вред, а также решить проблему состояния сохранности картины.

«Работу необходимо было выполнить практически ювелирно, постоянно держа в уме весь комплекс проблем, подбирая под него методы работы так, чтобы, устраняя одну проблему, не нарушить сложнейшую структуру взаимодействия всех слоев и частей большого полотна. <…> Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником», - говорится в сообщении.

В 2018 году приезжий из Воронежской области Игорь Подпорин разбил стекло картины и повредил полотно.

Общество,Новости Москвы,Игорь Подпорин,Илья Репин,Иван Грозный,
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