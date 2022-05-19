В Третьяковке завершили реставрацию поврежденной вандалом картины

«В Государственной Третьяковской галерее завершена длившаяся четыре года уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация выдающегося живописного произведения - картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885 год). При восстановлении повреждений авторской живописи и полотна после вандального нападения на произведение 25 мая 2018 года были использованы новейшие материалы и технологии, специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененный в реставрационной области», - рассказали в пресс-службе.