Глава СПЧ: отменить русскую культуру невозможно

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что страны, пытающиеся отменить русскую культуру, находятся в меньшинстве, большая часть мира этого делать не собирается.
"Восьмая часть мира пытается отменить русскую культуру. Невозможно отменить русскую культуру. Большая часть мира не собирается ее отменять, а меньшая часть мира рано или поздно вынуждена будет пересмотреть свои решения", - сказал Фадеев в четверг, выступая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне.
Накануне председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты", высказал мнение, что процесс отмены русской культуры и всего, что связано с Россией, на Западе выльется в результате лишь в культурную деградацию самих стран западного мира.