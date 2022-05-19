Глава СПЧ: отменить русскую культуру невозможно

"Восьмая часть мира пытается отменить русскую культуру. Невозможно отменить русскую культуру. Большая часть мира не собирается ее отменять, а меньшая часть мира рано или поздно вынуждена будет пересмотреть свои решения", - сказал Фадеев в четверг, выступая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне.