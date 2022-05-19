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1 час назад

Глава СПЧ заявил, что отменить русскую культуру невозможно

ТАСС

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что страны, пытающиеся отменить русскую культуру, находятся в меньшинстве, большая часть мира этого делать не собирается.

Глава СПЧ: отменить русскую культуру невозможно
Фото: ТАССТАСС

"Восьмая часть мира пытается отменить русскую культуру. Невозможно отменить русскую культуру. Большая часть мира не собирается ее отменять, а меньшая часть мира рано или поздно вынуждена будет пересмотреть свои решения", - сказал Фадеев в четверг, выступая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне.

Накануне председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты", высказал мнение, что процесс отмены русской культуры и всего, что связано с Россией, на Западе выльется в результате лишь в культурную деградацию самих стран западного мира.

Общество,Валерий Фадеев,Владимир Мединский,Совет по правам человека,Российское военно-историческое общество,
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