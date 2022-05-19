Цыпкин назвал русского человека представителем другого мира

46-летний российский писатель Александр Цыпкин заявил, что русский человек в понимании массовой культуры — не варвар, а представитель другого мира. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «360».

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Публицист отметил, что из-за ситуации в мире у многих иностранцев, с которыми он знаком, изменилось отношение к россиянам. При этом литературный деятель высказал надежду на то, что в скором времени это отношение станет лояльнее.

«Естественно, появился страх — все боятся расширения конфликта, его перерастания в ядерный — это тоже нормально, люди боятся. Но не надо поддаваться истерии, к большому количеству обычных людей она имеет очень опосредованное отношение», — рассказал Цыпкин.

Писатель также поведал, что жители России отличаются от жителей других стран: «Я думаю, что в массовой культуре будет образ разного русского человека и русского государства, но в целом, конечно, бесшабашного человека, человека действия, человека не очень понятного. Не варвар, конечно, но точно человек не их мира. И мы правда не их мир. Мы самостоятельны, мы находимся на стыке Европы и Азии, поэтому у нас свой путь и свой взгляд».

Что же касается искусства, отметил Цыпкин, уход иностранных авторов с российского рынка следует расценивать как дефицит, а не освободившуюся нишу. «Если ты хотел читать условного Стивена Кинга, ты захочешь читать именно его. В некоторых бизнесах, да, это ниша: ушел один поставщик, мы можем свое производить, но это не касается впрямую литературы», — поведал публицист, отметив, что российское кино в таких условиях имеет большие шансы на развитие.