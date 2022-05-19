Безруков рассказал, что может помочь российскому кино

«Первое, это, конечно, образование. Кинопроизводство, как и кинопотребление, молодеет. И если вчера кинематограф был закрытым клубом и уделом тех, кто посвятил ему жизнь и годам к 40 снял свою первую картину, то сегодня начинающий режиссер, имея компьютер и недорогую технику, может снять полноценное кино. И в этой связи я бы воспринимал студентов творческих вузов уже как потенциальных производителей, ведь именно их идеи будут чаще понятны зрителю», — подчеркнул он.