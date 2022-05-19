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50 минут назад

Безруков рассказал, что может помочь российскому кино

Газета.Ru

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале предложил решение, которое может помочь российскому кино в условиях санкций. По его мнению, источник проблемы заключается вовсе не в уходе голливудских мейджоров из страны, а в системном кризисе отечественного кинематографа. Он добавил, что в действительности за трудностями скрывается масса возможностей — и посоветовал изменить подход в отношении молодых специалистов.

Безруков рассказал, что может помочь российскому кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первое, это, конечно, образование. Кинопроизводство, как и кинопотребление, молодеет. И если вчера кинематограф был закрытым клубом и уделом тех, кто посвятил ему жизнь и годам к 40 снял свою первую картину, то сегодня начинающий режиссер, имея компьютер и недорогую технику, может снять полноценное кино. И в этой связи я бы воспринимал студентов творческих вузов уже как потенциальных производителей, ведь именно их идеи будут чаще понятны зрителю», — подчеркнул он.

Основной задачей Безруков назвал создание условий для частного финансирования, а также воспитание вкуса аудитории с помощью грамотного маркетинга.

«Кино должно стать бизнесом и не может держаться только на госинвестициях. <...> В 90-е годы людей отучили смотреть российские фильмы, заменив их голливудской жвачкой. Сейчас у нас есть возможность это изменить и вернуть зрителям интерес к хорошему и серьезному кино»,— убежден актер.

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