Безруков рассказал, что может помочь российскому кино

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале предложил решение, которое может помочь российскому кино в условиях санкций. По его мнению, источник проблемы заключается вовсе не в уходе голливудских мейджоров из страны, а в системном кризисе отечественного кинематографа. Он добавил, что в действительности за трудностями скрывается масса возможностей — и посоветовал изменить подход в отношении молодых специалистов.
«Первое, это, конечно, образование. Кинопроизводство, как и кинопотребление, молодеет. И если вчера кинематограф был закрытым клубом и уделом тех, кто посвятил ему жизнь и годам к 40 снял свою первую картину, то сегодня начинающий режиссер, имея компьютер и недорогую технику, может снять полноценное кино. И в этой связи я бы воспринимал студентов творческих вузов уже как потенциальных производителей, ведь именно их идеи будут чаще понятны зрителю», — подчеркнул он.
Основной задачей Безруков назвал создание условий для частного финансирования, а также воспитание вкуса аудитории с помощью грамотного маркетинга.
«Кино должно стать бизнесом и не может держаться только на госинвестициях. <...> В 90-е годы людей отучили смотреть российские фильмы, заменив их голливудской жвачкой. Сейчас у нас есть возможность это изменить и вернуть зрителям интерес к хорошему и серьезному кино»,— убежден актер.