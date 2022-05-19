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1 час назад

Из Москвы запустят чартеры во Владивосток

Российская Газетаиещё 1

Чартерные программы по Дальнему Востоку дополнили еще одним направлением. С 20 июля из Москвы можно будет отправиться в тур по Владивостоку.

Из Москвы запустят чартеры во Владивосток
Фото: ТАССТАСС

- Программа организована при поддержке Федерального агентства по туризму и правительства Приморского края. Полеты будут выполняться "на крыльях" авиакомпании I-Fly. Стоимость путевки от 49 тысяч рублей за человека, включает перелет, проживание, трансферы и экскурсии, - рассказала "РГ" руководитель по связям с общественностью компании FUN&SUN (организатор) Ольга Иванова.

Уже традиционно туры представлены в трех форматах "Лайт", "Стандарт" и "Макси", различающихся по насыщенности развлекательной программы. Это сделано для того, чтобы все желающие смогли выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Кроме того, приобретая минимальный пакет, гости смогут дополнительно докупить интересующие их экскурсии.

Туристам предлагают познакомиться с дальневосточной столицей, побывать на островах Русский и Фуругельма, в Приморском океанариуме, Приморском сафари-парке, нацпарке "Земля леопарда", увидеть другие местные достопримечательности и конечно же, искупаться в Японском море и получить красивый загар на пляже.

Общество,Ольга Иванова,Ростуризм,
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