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Еврокомиссия опубликовала план полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году, предусматривающий ускоренный переход на возобновляемые источники энергии, экономию и более глубоко диверсифицированные поставки. Для реализации этих мер, по оценкам Брюсселя, потребуются дополнительные инвестиции в размере €210 млрд, пишет «Коммерсант».
Предполагается, что доля возобновляемой энергии в энергобалансе стран Евросоюза увеличится до 45% к 2030 году, что примерно в два раза больше текущего уровня. Еврокомиссия предлагает направить €86 млрд на развитие возобновляемых источников энергии, €27 млрд — на водородную инфраструктуру, €56 млрд — в энергосбережение, €29 млрд — в электросети.
Комитет Госдумы по экологии предложил в условиях санкционного давления отказаться участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. По мнению парламентариев и экспертов, в случае выхода России из договоров по сокращению выбросов парниковых газов производители сэкономят не один миллиард рублей, пишут «Известия».
При этом в Минэкономразвития напомнили, что сдерживание глобального потепления — общемировая цель и она не должна зависеть от политической конъюнктуры. «Мы считаем, что Россия по-прежнему должна придерживаться взятых на себя обязательств в рамках этих соглашений», - заявил замглавы ведомства Илья Торосов.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие в районе населенного пункта Подгорное уничтожили несколько 155-миллиметровых американских гаубиц М777. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России сообщают «Известия».
По данным военного ведомства, координаты гаубиц, которые США передали украинским войскам, были установлены с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки, а затем по ним были нанесены ракетные удары. Эксперты отмечают, что артиллерия сейчас для ВСУ является главным средством поражения, поэтому с российской стороны за ней ведется «настоящая охота».
Туристическая отрасль не сможет стать драйвером роста экономики ЕС и смягчить последствия кризиса, вызванного ростом цен и антироссийскими санкциями. Что происходит с туризмом в ЕС, разбирались «Известия».
Возрождению туристического сектора Европы, удар по которому нанесла пандемия коронавируса, препятствует целый ряд факторов: отсутствие российских туристов, рост цен на энергию, стремление европейцев экономить в кризис, а также их нежелание идти на работу в туристическую отрасль, так как она трудоемкая и низко оплачивается.
Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с китайскими автоконцернами, в том числе JAC Motors, FAW, BYD, о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Известия».
Речь идет об использовании одной из китайских автоплатформ, которая может стать основой для новой модели, которая будет выпускаться под брендом «Москвич». Завершить переговоры планируется в течение двух недель. Если они не увенчаются успехом, то «КамАЗ» займется производством самостоятельно.