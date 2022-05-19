Пока вы спали: китайцы на "Москвиче" и выход РФ из Парижского договора

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Фото: ТАСС ТАСС

ЕС планирует «позеленеть» из жадности

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Еврокомиссия опубликовала план полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году, предусматривающий ускоренный переход на возобновляемые источники энергии, экономию и более глубоко диверсифицированные поставки. Для реализации этих мер, по оценкам Брюсселя, потребуются дополнительные инвестиции в размере €210 млрд, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что доля возобновляемой энергии в энергобалансе стран Евросоюза увеличится до 45% к 2030 году, что примерно в два раза больше текущего уровня. Еврокомиссия предлагает направить €86 млрд на развитие возобновляемых источников энергии, €27 млрд — на водородную инфраструктуру, €56 млрд — в энергосбережение, €29 млрд — в электросети.

В России предложили выйти из Парижского договора

Комитет Госдумы по экологии предложил в условиях санкционного давления отказаться участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. По мнению парламентариев и экспертов, в случае выхода России из договоров по сокращению выбросов парниковых газов производители сэкономят не один миллиард рублей, пишут «Известия».

При этом в Минэкономразвития напомнили, что сдерживание глобального потепления — общемировая цель и она не должна зависеть от политической конъюнктуры. «Мы считаем, что Россия по-прежнему должна придерживаться взятых на себя обязательств в рамках этих соглашений», - заявил замглавы ведомства Илья Торосов.

Минобороны России заявило об уничтожении американских гаубиц

В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие в районе населенного пункта Подгорное уничтожили несколько 155-миллиметровых американских гаубиц М777. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России сообщают «Известия».

По данным военного ведомства, координаты гаубиц, которые США передали украинским войскам, были установлены с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки, а затем по ним были нанесены ракетные удары. Эксперты отмечают, что артиллерия сейчас для ВСУ является главным средством поражения, поэтому с российской стороны за ней ведется «настоящая охота».

Курорты не смогут вытянуть экономику ЕС

Туристическая отрасль не сможет стать драйвером роста экономики ЕС и смягчить последствия кризиса, вызванного ростом цен и антироссийскими санкциями. Что происходит с туризмом в ЕС, разбирались «Известия».

Возрождению туристического сектора Европы, удар по которому нанесла пандемия коронавируса, препятствует целый ряд факторов: отсутствие российских туристов, рост цен на энергию, стремление европейцев экономить в кризис, а также их нежелание идти на работу в туристическую отрасль, так как она трудоемкая и низко оплачивается.

К выпуску «Москвича» может подключиться Китай

Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с китайскими автоконцернами, в том числе JAC Motors, FAW, BYD, о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Известия».