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6 минут назад

Символ СССР: 100 лет пионерской организации

Александр Котлеткин

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет пионерской организации.

1/13 По городу марширует один из первых пионерских отрядов, к которому присоединились беспризорники, 1922 год
Фото: РИА Новости
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2/13 Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), член Политбюро Иосиф Сталин (слева) и 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б) Никита Хрущев среди пионеров на всесоюзном параде физкультурников, 1936 год
Фото: РИА Новости
3/13 Парад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина, 1963 год
Фото: РИА Новости
4/13 Юные ленинцы у Мавзолея на Красной площади, 1964 год
Фото: РИА Новости
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5/13 Дети, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" им. В.И. Ленина, 1965 год
Фото: РИА Новости
6/13 Принятие в пионеры, 1965 год
Фото: РИА Новости
7/13 Участники марш-парада на Красной площади, посвященного 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, 1972 год
Фото: ТАСС
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8/13 Юные жители города Еревана, 1966 год
Фото: РИА Новости
9/13 Пионерский лагерь "Артек", 1977 год
Фото: ТАСС
10/13 Горнист, созывающий пионеров на утреннюю линейку, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, 1970-е годы
Фото: ТАСС
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11/13 Юные пионеры, 1977 год
Фото: ТАСС
12/13 Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Океан". Пионеры из Корейской Народно-Демократической Республики во время отдыха в лагере на берегу бухты Емар Уссурийского залива, 1986 год
Фото: ТАСС
13/13 Участницы праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Всероссийского детского центра "Орленок", 2020 год
Фото: ТАСС

Идея создать в стране в дополнение к комсомолу серьезно обсуждалась еще во время гражданской войны. В 1921 году Надежда Крупская, предложила основать детскую организацию, близкую к движению скаутов.

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Заметную роль в создании пионерии как раз и сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название «пионерская», а также сохранить скаутский девиз «Будь готов!», разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра и тд.

Первая детская коммунистическая группа возникла в феврале 1922 года при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. В марте появился пионерский отряд в Сокольниках для детей железнодорожников и ряд других отрядов.

19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола решила распространить опыт москвичей на всю страну. Эта дата стала считаться днем рождения пионерской организации.

Символами организации стали пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР и государственному флагу союзной республики. Гимн организации – песня "Марш юных пионеров" (1922).

В 1950-1980-х годах фактически все школьники были пионерами. Прием производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов.

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин.

В 1990 году на Х всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. В начале 1990-х годов, после распада СССР, СПО (ФДО) как единая всесоюзная организация перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций.

Общество,Фото,Надежда Крупская,
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