Символ СССР: 100 лет пионерской организации

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет пионерской организации.

Идея создать в стране в дополнение к комсомолу серьезно обсуждалась еще во время гражданской войны. В 1921 году Надежда Крупская, предложила основать детскую организацию, близкую к движению скаутов.

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Заметную роль в создании пионерии как раз и сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название «пионерская», а также сохранить скаутский девиз «Будь готов!», разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра и тд.

Первая детская коммунистическая группа возникла в феврале 1922 года при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. В марте появился пионерский отряд в Сокольниках для детей железнодорожников и ряд других отрядов.

19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола решила распространить опыт москвичей на всю страну. Эта дата стала считаться днем рождения пионерской организации.

Символами организации стали пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР и государственному флагу союзной республики. Гимн организации – песня "Марш юных пионеров" (1922).

В 1950-1980-х годах фактически все школьники были пионерами. Прием производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов.

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин.