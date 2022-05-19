Минтруд: число пожилых россиян в течение 15 лет вырастет на 8 млн

"Старение сегодня - это серьезный вызов не только для России, но и для всех стран. С ростом продолжительности жизни, со сменой возрастных когорт, в пожилой возраст будут входить в ближайшие годы все большее количество людей и, по демографическому прогнозу, в ближайшие 15 лет число граждан пожилого возраста возрастет на 8 млн человек",- сказала она. Ранее Баталина сообщала, что в 2021 году в России проживали 23 млн пожилых.