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27 минут назад

Минтруд прогнозирует, что число пожилых россиян в течение 15 лет вырастет на 8 млн

ТАСС

Число пожилых граждан в России, по демографическим прогнозам, в течение 15 лет увеличится на 8 млн, сообщила в четверг первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на VI Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии с международным участием.

Минтруд: число пожилых россиян в течение 15 лет вырастет на 8 млн
Фото: ТАССТАСС

"Старение сегодня - это серьезный вызов не только для России, но и для всех стран. С ростом продолжительности жизни, со сменой возрастных когорт, в пожилой возраст будут входить в ближайшие годы все большее количество людей и, по демографическому прогнозу, в ближайшие 15 лет число граждан пожилого возраста возрастет на 8 млн человек",- сказала она. Ранее Баталина сообщала, что в 2021 году в России проживали 23 млн пожилых.

По словам замминистра, запросы современных пожилых граждан отличается от их ровесников, которые были в этом возрасте 50 лет назад. Им необходимо вести полноценную активную жизнь независимо от возраста.

"Основной документ, которым мы руководствуемся - Стратегия действия в интересах пожилых граждан, она рассчитана до 2025 года. <...> В плане мероприятий до 2025 года одно из мероприятий посвящено разработке профилактики раннего выявления когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста", - пояснила Баталина.

Она отметила, что по этой программе в регионах будут вводить в эксплуатацию кабинеты когнитивных нарушений, а также проводить обучение медицинских и социальных работников.

Кроме того, замминистра добавила, что для пожилых россиян организовано профессиональное переобучение, в прошлом году почти 1 млн граждан старшего возраста получили образовательные услуги. Также, по ее словам, в прошлом году почти 6 млн пожилых были охвачены спортивными мероприятиями.

Общество,Ольга Баталина,Минтруд России,
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