Джереми Кларксон: "Из-за событий на Украине миру грозит каннибализм"

«Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей», — заключил он.