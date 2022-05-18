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9 минут назад

Джереми Кларксон: "Из-за событий на Украине миру грозит каннибализм"

Елена Прошина

Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире. Об этом в колонке в The Times написал экс-ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон, передает «РИА Новости».

Джереми Кларксон: "Из-за событий на Украине миру грозит каннибализм"
Фото: ТАССТАСС

«В совокупности на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Они также являются ведущими поставщиками растительных масел и удобрений. Из-за конфликта мы теряем много нужного нам зерна, а из-за стоимости удобрений лишаемся 20% того, что осталось. Цены растут не на семь или десять процентов, а на целых 37», — написал Кларксон.

По его мнению, под угрозой продовольственного кризиса оказался весь мир. Кларксон уверен, что явление носит глобальный характер и может привести к сокращению количества еды в магазинах на 20%.

«Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей», — заключил он.

С начала Россией военной спецоперации на Украине из РФ ушли многие бренды. Также в Европе стали отказываться от российских энергоресурсов. Однако санкции обернулись проблемами и для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В частности, в Великобритании годовая инфляция ускорилась до 9% в апреле, что стало рекордом за 40 лет.

Общество,Джереми Кларксон,
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