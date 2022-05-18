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13 минут назад

Вода из Северо-Крымского канала будет платной

Елена Прошина

Вода из Северо-Крымского канала с 2023 года станет платной, цена для сельхозпроизводителей не превысит 30 копеек за кубометр. Об этом в интервью RT сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Вода из Северо-Крымского канала будет платной
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в 2022 году днепровская вода останется для всех, кто ее получает бесплатной.

«Со следующего года уже соответственно будет оплачиваться. Для нужд сельхозпроизводителей мы планируем, что она будет не больше 30 копеек за кубометр, от 20 до 30», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решился навсегда. До этого Украина полностью прекратила подачу по нему воды в Крым в одностороннем порядке после воссоединения полуострова с Россией.

Общество,Сергей Аксенов,
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