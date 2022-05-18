Вода из Северо-Крымского канала будет платной

Вода из Северо-Крымского канала с 2023 года станет платной, цена для сельхозпроизводителей не превысит 30 копеек за кубометр. Об этом в интервью RT сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

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Он отметил, что в 2022 году днепровская вода останется для всех, кто ее получает бесплатной.

«Со следующего года уже соответственно будет оплачиваться. Для нужд сельхозпроизводителей мы планируем, что она будет не больше 30 копеек за кубометр, от 20 до 30», — сказал Аксенов.