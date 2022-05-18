Вода из Северо-Крымского канала будет платной

"Мы приняли решение, что в этом году днепровская вода для всех сельхозпроизводителей и вообще для всех, кто ее получает, будет бесплатной. Со следующего года уже соответственно эта вода будет оплачиваться. Для нужд сельхозпроизводителей мы планируем, что она будет не больше 30 копеек за кубометр, от 20 до 30 [копеек]", - сказал Аксенов.