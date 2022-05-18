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32 минуты назад

Аксенов: со следующего года вода из Северо-Крымского канала будет платной

ТАСС

Вода из Северо-Крымского канала со следующего года будет платной, для сельхозпроизводителей цена не будет превышать 30 копеек за кубометр, сообщил в интервью RT глава Крыма Сергей Аксенов.

Вода из Северо-Крымского канала будет платной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы приняли решение, что в этом году днепровская вода для всех сельхозпроизводителей и вообще для всех, кто ее получает, будет бесплатной. Со следующего года уже соответственно эта вода будет оплачиваться. Для нужд сельхозпроизводителей мы планируем, что она будет не больше 30 копеек за кубометр, от 20 до 30 [копеек]", - сказал Аксенов.

Северо-Крымский канал полностью заполнился водой впервые за восемь лет

Общество,Сергей Аксенов,
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