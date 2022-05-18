Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для учащихся школ по своим и соседним регионам. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона", – отметила Догузова ТАСС.

Видео дня

Она уточнила, что в 2022 году на программу будет выделено 500 тысяч рублей, в последующие годы – по 1,5 миллиарда рублей. По словам Догузовой, с появлением этой программы каждый год смогут отправиться в путешествие по стране 200–300 тысяч детей.

Как отметила глава Ростуризма, программа, нацеленная на повышение доступности познавательного туризма для учащихся школ, открылась в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов Нацпроекта по развитию внутреннего туризма. Субъекты – участники программы получают субсидии и осуществляют определенные созданные турпакеты для учеников, а благодаря предоставляемым в рамках программы средствам появляется возможность компенсировать затраты на данную программу.

Ожидается, что стоимость поездки на каждого ребенка за счет бюджетов всех уровней составит не менее семи тысяч рублей, из которых пять тысяч будут гарантированно выделяться из федерального бюджета. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года.

Родители приобрели с кешбэком свыше 300 тыс. путевок в детские лагеря на 11 млрд рублей, им возвращено 4,7 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

"С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тыс. детских путевок на 11 млрд рублей, а общий объем денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 млрд рублей. Основная часть покупок, как правило, приходится на весну - начало лета, вместе с тем продажи детских путевок по программе продлятся до 31 августа", - сказала она.

Глава ведомства напомнила, что по условиям программы родители могут приобретать поездки в детские лагеря и автоматически получать возврат 50% от стоимости таких поездок. Отправить ребенка в лагерь по программе можно до 30 сентября с возможностью захватить все последние смены.

Продажи путевок с кешбэком в детские лагеря начались в России в ночь на 31 марта и продлятся до конца лета. Согласно условиям программы, поездка должна быть оплачена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После этого в течение пяти дней на нее автоматически вернется половина стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которые ребенок или несколько детей могут отдохнуть со скидкой, нет, объяснили ранее в Ростуризме.

Правительство РФ выделило на программу в этом году 7,5 млрд рублей. Теперь доступнее отдохнуть и оздоровиться в детских лагерях смогут не менее 450 тыс. детей, отметили в ведомстве.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила сделать программу детского кешбэка для летнего отдыха постоянной. Об этом она сообщила в интервью «Парламентской газете».

По словам Святенко, эта программа была впервые запущена в 2021 году. Такой вид государственной поддержки оказался очень популярным.

«Воспользовавшись программой возмещения части расходов, многодетная семья может отправить в лагерь не одного ребенка, а нескольких. Можно оплачивать любое количество смен и получить возврат неограниченное количество раз. Уверена, что эту программу следует сделать постоянной», — объяснила глава комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам Святенко, есть прогнозы, что в 2022 году более 450 000 детей смогут поехать в оздоровительные лагеря. При этом путевки обойдутся на 50% дешевле.

По мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике, для того, чтобы избежать трудностей при перевозке детей, следует увеличить количество баз отдыха не только в южных регионах страны, но и в центральной части России.

Следующий этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продажи туров стартуют во второй половине лета, сообщает ТАСС.

«Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября», – подчеркнула Догузова.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Ростуризм уже зарезервировал средства на новый этап кешбэка. В 2022 году этой программой воспользовались 2,5 миллиона россиян.

Общий объем продаж туров составил около 44 миллиардов рублей. Туристам возвратили почти 8,5 миллиарда потраченных средств.

Условия программы не изменятся. Она распространяется на все субъекты России, а длительность поездок должна составлять от двух ночей. Поездки следует оплачивать картой «Мир» – деньги автоматически поступят на нее в течение пяти дней. Возвращается 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Рейтинг самых популярных мест у туристов возглавила Москва за период с января по март 2022 года. Всего в столицу российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 миллиона поездок. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.

В топ-10 самых посещаемых также входят Краснодарский край (около 2,5 миллиона посещений), Ленинградская область (чуть больше двух миллионов поездок), Московская область (почти 1,8 миллиона путешествий) и Санкт-Петербург (полтора миллиона туров).

Помимо этого, большое количество туристических поездок было совершено во Владимирскую, Тюменскую, Свердловскую, Кемеровскую области и Республику Татарстан.