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21 минуту назад

новости погоды: метеоролог высказался о влиянии весенних холодов на погоду летом

Lenta.ru

Холодная весна не является залогом жаркого лета. К народным приметам подобного рода в метеорологии относятся скептически, подчеркнул ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом специалист сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Метеоролог рассказал о влиянии весенних холодов на погоду летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отношение метеорологов к приметам двоякое, указал он.

«Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко — к дождю, тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно почему. А приметы по датам, абстрактно скажу, если первого мая снег, значит первого июня жара и наоборот — такие приметы не работают», — высказался Леус.

По словам ученого, в метеорологии таких зависимостей нет.

«Холодная весна не гарантирует жаркое лето», — подчеркнул синоптик.

Нынешняя холодная весна обусловлена частыми вторжениями, пояснил Леус. Это вызывает облака, дожди и не дает температуре подняться выше 15 градусов. Однако, все происходящее вполне встраивается в климатическую норму.

«У нас может этот процесс продлиться, а может резко закончиться, и мы с вами будем еще вспоминать майскую прохладу в июне, но никаких закономерностей, повторюсь, нет», — заключил метеоролог.

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