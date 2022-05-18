Метеоролог рассказал о влиянии весенних холодов на погоду летом

«Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко — к дождю, тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно почему. А приметы по датам, абстрактно скажу, если первого мая снег, значит первого июня жара и наоборот — такие приметы не работают», — высказался Леус.