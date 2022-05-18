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1 час назад

В ВШЭ оценили призыв отказаться от Болонской системы образования в РФ

Семён Капранов
Ирина Абанкинаэксперт

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в разговоре с «Рамблером» прокомментировала заявление руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отменить в России Болонскую систему образования.

Болконская система - это добровольное соглашение, в которое вступила Россия, взяв на себя определенные обязательства. Это совместный проект и, к сожалению, нас уже исключили из числа участников Болонского процесса. Это не страна, это все университеты. Они фактически берут на себя обязательства соответствовать определенным критериям качества, которые позволяли бы обеспечить мобильность и студентам, и преподавателям, всей профессуре. С точки зрения качества программы согласованы, вузы приглашают комиссии, которые это качество оценивают. После этого попадают в перечень вузов, где взаимное признание отдельных курсов, дисциплин, целых университетских программ. Но нас уже исключили из этого процесса, поэтому заявление Слуцкого, мне кажется, запоздало.

И очень жаль, что нас исключили. Я надеюсь, что тем не менее мы сможем взаимодействовать, потому что это не только европейские страны. Китай и другие государства очень активно участвуют в этом процессе. Это площадка для того, чтобы согласовывать новые вызовы к системе высшего образования. [Система существует] для того, чтобы выпускники были успешными, соответствовали рынку труда и имели возможность мобильности, выбирая лучшие программы, лучшие возможности, чтобы и преподаватели тоже могли успешно строить свою профессиональную карьеру.

Нам не надо ни к чему возвращаться, надо строить систему, которая отвечает современным вызовам. Просто теперь нам придется делать это в одиночку.
Ирина Абанкина
Ирина АбанкинаДиректор Института развития образования НИУ ВШЭ

Ранее Слуцкий назвал неудачным эксперимент по присоединению России к Болонскому образовательному процессу и призвал вернуться к классической системе образования. По его словам, оказавшись в условиях гибридной войны с Западом, Россия переосмысливает многие шаги и решения, навязанные европейскими странами.

Общество,Видео,Ирина Абанкина,Комитет госдумы по международным делам,ВШЭ,ЛДПР,
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