Туристы сварили яйца в термальном источнике на Итурупе: видео

На острове Итуруп туристы сварили яйца у подножия вулкана Баранского. Снятое ими видео публикует российское видеоагентство Ruptly.
На кадрах видно, как мужчина опускает в термальный источник сачок с куриными яйцами. Рядом стоит девушка, которая чистит готовый продукт.
«По информации СМИ, термальные источники представляют собой кипящие озера с кислой водой и температурой около 100 градусов с безобидным названием "Голубые глазки". Территория вокруг пропитана характерным запахом серы. Из-за водородного показателя жидкость относится к сильным кислотам и при соприкосновении с телом может оставить термический или химический ожог», – отмечает Ruptly.
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