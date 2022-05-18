Туристы сварили яйца в термальном источнике на Итурупе: видео

«По информации СМИ, термальные источники представляют собой кипящие озера с кислой водой и температурой около 100 градусов с безобидным названием "Голубые глазки". Территория вокруг пропитана характерным запахом серы. Из-за водородного показателя жидкость относится к сильным кислотам и при соприкосновении с телом может оставить термический или химический ожог», – отмечает Ruptly.